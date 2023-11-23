Стали известны средние чеки на новогодние путевки за границу
Турция осталась самым доступным из зарубежных туристических направлений для россиян на Новый год, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, сообщает NEWS.ru.
По его словам, средний чек на недельный тур в эту страну на двоих составит порядка 180-220 тысяч рублей.
«Далее по доступности следуют Египет, ОАЭ, Таиланд», - указал эксперт.
Он уточнил, что такой же недельный тур на двоих, в Египет обойдется уже в 250 тысяч рублей, в ОАЭ — 320 тысяч рублей, в Таиланд — 340 тыс. рублей.
Горин отметил, что нужно понимать, что цены на путевки в новогодний период в любом случае будут выше, чем, например, в середине декабря или середине января.
При этом путевки на отдых до и после праздников можно купить на 20–40% дешевле, добавил он.
Ранее стало известно, что гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru