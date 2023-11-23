Стали известны средние чеки на новогодние путевки за границу

По его словам, средний чек на недельный тур в эту страну на двоих составит порядка 180-220 тысяч рублей.

«Далее по доступности следуют Египет, ОАЭ, Таиланд», - указал эксперт.

Он уточнил, что такой же недельный тур на двоих, в Египет обойдется уже в 250 тысяч рублей, в ОАЭ — 320 тысяч рублей, в Таиланд — 340 тыс. рублей.

Горин отметил, что нужно понимать, что цены на путевки в новогодний период в любом случае будут выше, чем, например, в середине декабря или середине января.

При этом путевки на отдых до и после праздников можно купить на 20–40% дешевле, добавил он.

Ранее стало известно, что гостиницы Москвы были загружены в ноябрьские праздники на 85%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

