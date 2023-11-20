Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году

Отмечается, что в следующем году авиакомпания планирует открытие регулярных рейсов в Дагестан из Нижневартовска, Саранска, Кирова, Сыктывкара, Иваново и Оренбурга. Кроме того, планируется увеличить количество рейсов из Тюмени до трех раз в неделю, Уфы - до пяти и Казани до семи раз в неделю.

Ранее руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН рассказал, что Дагестан стал лидером по приключенческому туризму среди россиян. При этом, по его словам, на втором месте находится Алтай, передает «Радиоточка НСН».

