Nordwind откроет новые рейсы в Дагестан из шести городов в 2024 году
Авиакомпания Nordwind расширит маршрутную сеть в Дагестан за счет запуска новых регулярных рейсов из шести городов. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Отмечается, что в следующем году авиакомпания планирует открытие регулярных рейсов в Дагестан из Нижневартовска, Саранска, Кирова, Сыктывкара, Иваново и Оренбурга. Кроме того, планируется увеличить количество рейсов из Тюмени до трех раз в неделю, Уфы - до пяти и Казани до семи раз в неделю.
Ранее руководитель комиссии РСТ по приключенческому туризму, генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН рассказал, что Дагестан стал лидером по приключенческому туризму среди россиян. При этом, по его словам, на втором месте находится Алтай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru