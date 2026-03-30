Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»

Жительница России попыталась через суд доказать родство с рэпером Бастой и потребовала от него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, в иске речь шла в том числе о компенсации морального вреда. Женщина утверждала, что их якобы связывает родство, указывая на схожесть внешних признаков.

Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг

Помимо этого, она просила обязать трудоустроить ее в компанию «Газгольдер», совладельцем которой является артист.

Как следует из судебных материалов, заявление подавалось четыре раза. Во всех случаях суд возвращал иск — дважды из-за неисполнения требований судьи и еще дважды, поскольку аналогичное дело уже поступало на рассмотрение, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СудРэперБаста

Горячие новости

Все новости

партнеры