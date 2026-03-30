Женщина подала иск к Басте на 20 миллионов рублей из-за «родства»

Жительница России попыталась через суд доказать родство с рэпером Бастой и потребовала от него 20 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, в иске речь шла в том числе о компенсации морального вреда. Женщина утверждала, что их якобы связывает родство, указывая на схожесть внешних признаков.