Средняя загрузка отелей в Сочи в июле этого года составила 88%
Средняя загрузка отелей и гостиниц Сочи на июль 2024 года составила 88%, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас в Сочи находятся более 189 тысяч отдыхающих, в средствах размещения горного кластера заполнено 79% номерного фонда.
Отмечается, что рост турпотока в июле составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи превышает ценник «квадрата» на Бали, рассказала ранее глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян, передает «Радиоточка НСН».
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