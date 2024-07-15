«Выбирают море»: Россияне покупают квартиры в Сочи вопреки росту цен на 80%

«Это не так на самом деле, потому что Сочи в любом случае – это всеобъемлющий морской курорт, а все остальные курорты имеют узкопрофильное назначение. Они не являются столь притягательными для широкой аудитории, включая семей с детьми. Променять отдых на море на отдых на курорте не всем подойдет. Архыз – это в основном зимняя история, но это на любителя. То же самое касается курортов Минеральных вод», - объяснил он.

Апрелев признал, что Сочи стал лидером по росту цен на недвижимость, в целом по стране квартиры и апартаменты подорожали на 60% со времен пандемии.

«Что касается инвестиций, все не так просто. Да, можно купить квартиру и сдавать ее посуточно или по неделям. Но сдавать ее дистанционно, не проживая там, не очень интересно. А для отдыха летнего выбирают точно не Архыз, выбирают море. Да, там большие сейчас вложения на Кавказе, развивается бизнес, развивают инфраструктуру, но до Сочи по масштабам далеко. Квартиры в Сочи подорожали примерно так, как и везде. У нас с пандемии цены выросли от 60 до 80%. Сочи в этом смысле лидер, там квартиры и апартаменты подорожали больше чем на 80%. Но перехода в другие регионы с точки зрения инвестиций не произошло», - заключил он.

Стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Сочи превышает ценник «квадрата» на Бали, рассказала ранее глава индонезийского подразделения агентства недвижимости «Этажи» и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян, передает «Радиоточка НСН».