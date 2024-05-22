Спрос на туры «все включено» в Сочи вырос на 20%
В Сочи может начаться дефицит мест в гостиницах в сегменте «все включено», сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Отмечается, что в Сочи в принципе не так много гостиниц, работающих в данном сегменте (порядка 5%). На туры в Сочи по тарифу «все включено» приходится порядка 30% всех продаж на это направление.
Эксперты прогнозируют самую высокую загрузку отелей за последние три года (порядка 96%). Число бронирований в Сочи на летний период 2024 года на 26%, чем летом 2023 года.
Наиболее популярными странами для отдыха российских путешественников в летний сезон 2024 станут Турция, Россия, Египет и ОАЭ. Эти страны уже не первый год остаются на вершине списка предпочтений отдыхающих из России. Прошлым летом статистика выстроилась таким образом: Турция - 40%, Россия - 19%, Египет - 9%, ОАЭ - 9%, рассказала директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru