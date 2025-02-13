Праздновать День святого Валентина собираются только 13% россиян

Каждый четвертый мужчина подарит цветы своей даме в этот день. При этом степень вовлеченности в праздник сильно зависит от возраста. Так, чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (51%). Эта возрастная категория чаще отмечает этот праздник в целом.

Большинство россиян не считают праздником День всех влюбленных. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В 2025 году только 30% опрошенных назвали 14 февраля особенным днем. Доля людей, которые намерены поздравлять близких небольшими подарками за последние 20 лет снизилась в 1,5 раза до 34 %. Большинство респондентов, которые все же планируют дарить подарки, намерены поздравить таким образом только любимого человека.

Ранее аналитики «Авито» сообщили, что мужчины намерены потратить на подарок в День святого Валентина 8,6 тысячи рублей, женщины — 6,4 тысячи рублей. При этом 30% россиян планируют подарить романтический ужин, напоминает «Радиоточка НСН».

