Спрос на отдых в России упал на 50% после открытия авиасообщения с Турцией

Тенденцию заметили при сравнении спроса на выходных 19-20 июня и 12-13 июня. Российским туристам перестали быть интересными Крым, Сочи, другие курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Калининград.

Падение спроса ожидаемо, посчитали в сервисе бронирования. В Турции сейчас погода гораздо лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах, а инфраструктура по качеству значительно превосходит российскую. Авиасообщение открывается сегодня, 22 июня. Ассоциация туроператоров России зафиксировала тенденцию замены путевок по российским направлениям на турецкие.

