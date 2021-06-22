Спрос на отдых в России упал на 50% после открытия авиасообщения с Турцией
После открытия авиасообщения с Турцией спрос на российские курорты сократился на 50%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сервис бронирования Level.Travel.
Тенденцию заметили при сравнении спроса на выходных 19-20 июня и 12-13 июня. Российским туристам перестали быть интересными Крым, Сочи, другие курорты Краснодарского края, Санкт-Петербург и Калининград.
Падение спроса ожидаемо, посчитали в сервисе бронирования. В Турции сейчас погода гораздо лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах, а инфраструктура по качеству значительно превосходит российскую. Авиасообщение открывается сегодня, 22 июня. Ассоциация туроператоров России зафиксировала тенденцию замены путевок по российским направлениям на турецкие.
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