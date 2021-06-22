Названо число российских туристов, которые могут посетить Турцию до конца сентября

Около трех миллионов туристов из России могут посетить Турцию до конца сентября, об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Такой пассажиропоток, по подсчетам АТОР, может быть обеспечен, если сохранится нынешняя динамика бронирования и цен. А также в том случае, если не будут введены новые ограничения из-за коронавируса.

Ломидзе рассказала, что в случае благоприятной погоды сезон отдыха в Турции может быть продлен до октября. Она отметила, что в этом году авиасообщение с Турцией возобновилось в июне, тогда как в прошлом году это было сделано в августе, что, несомненно, делает ситуацию этого года более благоприятной.

22 июня возобновляется авиасообщение в Турцию. Причем для туристов будут доступны как регулярные, так и чартерные рейсы.

