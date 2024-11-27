«Выгодно для страны?»: Курс доллара в 160 рублей назвали неизбежным

«У доллара предела сегодня нет, поэтому курс всегда будет стремиться к экономически выгодному на территории нашей страны. В ближайшее время курс поднимется до диапазона в 110-120 рублей за доллар. И это не предел. Это результат того, что власти долгое время сдерживали рост курса доллара и евро к рублю. Экономически целесообразный курс доллара – это порядка 150-160 рублей за доллар. Это выгодно сейчас для нашей страны, так как позволит сделать бюджет профицитным. Это также делает очень выгодным экспорт наших товаров, делает востребованной нашу продукцию даже в недружественных странах. Только от сдерживающих мер ЦБ зависит, когда этот курс будет достигнут», - объяснил он.

При этом экономист подчеркнул, что товары в магазинах дорожают в большей степени не из-за курса доллара.

«Инфляция сейчас набирает обороты, ЦБ с ней не может справиться, повышая ключевую ставку. Если инфляцию вернут к 4%, то курс на уровне 150-160 задержится надолго. Если же инфляционное давление будет нарастать, тогда эти цифры не будут окончательными. Курс доллара не должен повлиять на цены товаров, которые производятся из отечественных компонентов. Отечественные товары в этом смысле станут более востребованными. С другой стороны, при росте цен на импортные товары государство может ввести компенсирующие выплаты. Такой опыт мы проходили в 90-х, это эффективная мера. Подорожание товаров в целом связано не с курсом доллара, это происходит из-за несбалансированности бюджетов. Ситуация с укреплением рубля возможна, так как рынка биржевых торгов нет, ценообразование закрыто. Курс доллара может дойти и до 80 рублей, но это сегодня нам невыгодно. Это станет катастрофой для нашей экономики», - заключил собеседник НСН.

По оценке экспертов рынка, рубль продолжает оставаться под давлением большой геополитической неопределенности и опасений более длительного периода повышенных бюджетных расходов. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на валютный рынок также влияют санкции, введенные Вашингтоном в отношении «Газпромбанка».

