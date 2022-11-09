Чернышенко: В России открываются научно-популярные туристические маршруты

Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в России. В рамках проекта можно посетить уникальные научные объекты, расположенные в разных регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента, направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. В этом году к ней присоединилось 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений - до 200 объектов в 40 субъектах России», - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Вице-премьер добавил, что «путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма - рекреационным, культурно-познавательным, маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых».

В свою очередь, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что программа научно-популярного туризма сделает науку еще более доступной для общества.

«Она также позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое», - сказал Фальков.

В пресс-службе добавили, что программа научно-популярного туризма разработана в рамках Десятилетия науки и технологий и доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов. В 10-ку пилотных регионов, где россияне могут познакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области. Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября.

