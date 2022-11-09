Чернышенко: В России открываются научно-популярные туристические маршруты
Программа научно-популярного туризма для молодежи стартует в России. В рамках проекта можно посетить уникальные научные объекты, расположенные в разных регионах страны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Программа научно-популярного туризма, разработанная по поручению президента, направлена на популяризацию науки в доступном и интересном формате. В этом году к ней присоединилось 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года существенно нарастить перечень направлений - до 200 объектов в 40 субъектах России», - сказал Чернышенко, которого цитирует пресс-служба правительства.
Вице-премьер добавил, что «путешествия по регионам, где есть уникальные научно-технологические проекты, можно совместить с иными видами туризма - рекреационным, культурно-познавательным, маршруты составляются таким образом, чтобы путешественники познакомились с историей края и попробовали себя в роли ученых».
В свою очередь, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков отметил, что программа научно-популярного туризма сделает науку еще более доступной для общества.
«Она также позволит студентам своими глазами увидеть уникальные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, разработки наших ученых и многое другое», - сказал Фальков.
В пресс-службе добавили, что программа научно-популярного туризма разработана в рамках Десятилетия науки и технологий и доступна для участников проекта «Больше, чем путешествие» и студентов. В 10-ку пилотных регионов, где россияне могут познакомиться с деятельностью отечественных исследователей и научной инфраструктурой, вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Амурская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Нижегородская и Новосибирская области. Как передает телеграм-канал «Радиоточка НСН», первый тур по программе научно-популярного туризма пройдет в Калининградской области с 15 по 18 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- Глава ФАС заявил о снижении наценок на социально значимые товары с 22% до 6%
- Пушилин заявил о тяжёлых боях в районе Павловки
- Медикам Заполярья на 35% подняли зарплату
- Медведев о выборах в Конгресс США: Привычный мир дедушки Байдена улетает
- В ЛНР обезвредили самодельное взрывное устройство ВСУ
- Иосиф Пригожин заявил, что молодым артистам не хватает совести
- В Ужгороде снесли памятник «Украина - освободителям»
- Песков заявил, что не считает нужным создание специального СМИ для молодёжи
- Песков: до сих пор не определен формат участия Путина на саммите G20
- Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru