Сочи в первой половине января принял полмиллиона туристов
Сочи в первой половине января принял 543,5 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта в понедельник.
Отмечается, что средняя загрузка средств размещения на данный момент составляет 65,7%. В горном кластере рост турпотока в январе 2024 года составил 5% по сравнению с показателями 2023 года.
Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он отметил, что показатели этого года на 4% превысили прошлогодние туристические достижения региона в Новый год. Также, по его словам, по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников.
До этого сообщалось, что в январе 2024 года российские туристы стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, чем в январе 2023. По данным сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru, средняя цена за ночь в отелях Мурманска выросла на 24%. В списке самых популярных российских направлений у туристов также значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Эсто-Садок и Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продюсер Дворцов: Лолита потеряла из-за «голой вечеринки» более 7 млн рублей
- Бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров арестовали
- В Краснодарском крае после жалоб сняли баннер компании «Ебидоеби»
- Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян
- Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом
- В Европе предложили ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины
- Сочи в первой половине января принял полмиллиона туристов
- СМИ: У берегов Йемена поразили ракетой американское судно
- Жительница Мурманска заплатит штраф за призывы к терроризму
- Автографы Наполеона Бонапарта выставят на торги 25 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru