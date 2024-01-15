Сочи в первой половине января принял полмиллиона туристов

Сочи в первой половине января принял 543,5 тысяч туристов, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта в понедельник.

Отмечается, что средняя загрузка средств размещения на данный момент составляет 65,7%. В горном кластере рост турпотока в январе 2024 года составил 5% по сравнению с показателями 2023 года.

Более 280 тысяч туристов приехали на отдых в Сочи в новогодние праздники, сообщил мэр города Алексей Копайгородский. Он отметил, что показатели этого года на 4% превысили прошлогодние туристические достижения региона в Новый год. Также, по его словам, по итогам 2023 года курорт посетили 7,6 миллиона путешественников.

До этого сообщалось, что в январе 2024 года российские туристы стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, чем в январе 2023. По данным сервиса онлайн-бронирований Ostrovok.ru, средняя цена за ночь в отелях Мурманска выросла на 24%. В списке самых популярных российских направлений у туристов также значатся Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Эсто-Садок и Екатеринбург, передает «Радиоточка НСН».

