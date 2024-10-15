СМИ: В России растет черный рынок туроператоров
В России все активнее растет черный рынок туроператоров. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов, которые выступали на II Международном конгрессе туроператоров в Минске.
По их словам, объем черного рынка туризма в России уже в три раза превысил объемы официального. Кроме того, как отмечают эксперты, в России есть серьезные проблемы с контрольно-надзорной деятельностью.
«Это могут подтвердить и простые цифры: туроператоров в сфере выездного туризма в 2013 году было около 2300, а сейчас – примерно 400», – отметил ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Ранее генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов сообщил «Радиоточке НСН», что в топ популярных новогодних направлений уже много лет входят Таиланд, ОАЭ, также в этом году среди наиболее интересных вариантов такие страны, как Оман, Катар, Бахрейн и Китай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru