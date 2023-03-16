Мощная лавина сошла на трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Видео

Мощная лавина сошла с гор на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Как сообщили в администрации горнолыжного комплекса в соцсетях, объём массы снега превысил семь тысяч кубических метров.

По уточнённым данным, лавина сошла на закрытом участке трассы, цирке Обер Хутор, на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.