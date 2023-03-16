Мощная лавина сошла на трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Видео

Мощная лавина сошла с гор на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Как сообщили в администрации горнолыжного комплекса в соцсетях, объём массы снега превысил семь тысяч кубических метров.

По уточнённым данным, лавина сошла на закрытом участке трассы, цирке Обер Хутор, на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.

Мэр Сочи рассказал, когда завершится ремонт коммуникаций после схода лавины

Сейчас в горах Краснодарского края действует предупреждение МЧС о лавинной опасности. Снежная масса сошла на протяженности 900 метров, а толщина линии отрыва составила в среднем полтораметра.

По предварительным данным, в результате природного явления никто не пострадал. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента схода лавины.

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Фото: t.me/rosakhutoralerts
ТЕГИ:КурортыЛавинаСочи

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