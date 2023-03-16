Мощная лавина сошла на трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Видео
Мощная лавина сошла с гор на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Как сообщили в администрации горнолыжного комплекса в соцсетях, объём массы снега превысил семь тысяч кубических метров.
По уточнённым данным, лавина сошла на закрытом участке трассы, цирке Обер Хутор, на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря.
Сейчас в горах Краснодарского края действует предупреждение МЧС о лавинной опасности. Снежная масса сошла на протяженности 900 метров, а толщина линии отрыва составила в среднем полтораметра.
По предварительным данным, в результате природного явления никто не пострадал. Очевидцы выкладывают в сеть видео момента схода лавины.
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