СМИ: В Дагестане захотели создать курорт-аналог Сочи
Российские власти обсуждают строительство нового морского курорта в Дагестане. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По предварительным данным, курорт-аналог Сочи, где появится горный и морской кластер, создадут на побережье Каспийского моря. Отмечается, что в последнее время туристический поток в Дагестан значительно вырос.
Участники рынка предлагают возвести в республике комплекс на площади в 200 га, построить отели; на реализацию проекта потребуется не менее 300 млрд рублей.
В Ростуризме подтвердили, что вопрос о создании нового курорта прорабатывается, пишет Газета.ру. Однако власти Дагестана не прокомментировали эту информацию, отмечает RT.
Эксперты указывают, что на фоне роста турпотока и позитивных новостей вокруг региона инвесторы могут заинтересоваться развитием Каспия как туристского направления. Отмечается, что регион мало освоен в пляжном и в круизном отношениях, но впоследствии загрузку курорта смогут обеспечить туристы не только из центральной части России, но и с территорий Северного Кавказа.
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