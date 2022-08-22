СМИ: В Дагестане захотели создать курорт-аналог Сочи

Участники рынка предлагают возвести в республике комплекс на площади в 200 га, построить отели; на реализацию проекта потребуется не менее 300 млрд рублей.

В Ростуризме подтвердили, что вопрос о создании нового курорта прорабатывается, пишет Газета.ру. Однако власти Дагестана не прокомментировали эту информацию, отмечает RT.

Эксперты указывают, что на фоне роста турпотока и позитивных новостей вокруг региона инвесторы могут заинтересоваться развитием Каспия как туристского направления. Отмечается, что регион мало освоен в пляжном и в круизном отношениях, но впоследствии загрузку курорта смогут обеспечить туристы не только из центральной части России, но и с территорий Северного Кавказа.

