Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан
Чартерную программу в Дагестан продлили до 24 сентября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Руководитель ведомства напомнила, что программу планировали завершить 3 сентября.
«Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная», — написала Догузова в Telegram.
Реализацию чартеров в Дагестан начал туроператор «Интурист», который продавал туры в республику в апреле-мае. В июле стартовала чартерная программа в Дагестан от Fun&Sun стартовала 2 июля, стоимость туров — от 33,5 тысячи рублей.
Между тем Ростуризм разработал мини-маршрут для путешествия в Пермь, пишет Ura.ru. Ведомство предлагает туристам за два-три дня посмотреть достопримечательности города и познакомиться с местной кухней.
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