Ростуризм продлил чартерную программу в Дагестан

Руководитель ведомства напомнила, что программу планировали завершить 3 сентября.

«Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная», — написала Догузова в Telegram.

Реализацию чартеров в Дагестан начал туроператор «Интурист», который продавал туры в республику в апреле-мае. В июле стартовала чартерная программа в Дагестан от Fun&Sun стартовала 2 июля, стоимость туров — от 33,5 тысячи рублей.

Между тем Ростуризм разработал мини-маршрут для путешествия в Пермь, пишет Ura.ru. Ведомство предлагает туристам за два-три дня посмотреть достопримечательности города и познакомиться с местной кухней.

