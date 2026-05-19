Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область РФ «россиеобразующей». Об этом сообщили в пресс-службе политика.
Глава республики встретился в Минске с губернатором Свердловской области Денисом Паслером.
«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных... и "россиеобразующей", если можно так сказать, областью», - заявил Лукашенко.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что во времена СССР производственная база региона и выпускаемая им продукция была предметом гордости, у области были «самые передовые технологии».
Ранее Лукашенко назвал «братскими» свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет Ura.ru.
