Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил
Учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проведут в Вооруженных силах России с 19 по 21 мая. Об этом сообщает Минобороны.
К мероприятиям привлекли Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Цели учения - совершенствование навыков работы и организации управления при подготовке и реализации мероприятий сдерживания потенциального противника, проверка уровня подготовленности органов военного управления и привлекаемых войск, отработка вопросов организации управления, взаимодействия и обеспечения в ходе выполнения задач, а также оценка способности войск решать задачи.
«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения... проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», - отметили в Минобороны.
В учении задействуют свыше 64 тысяч военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подводных лодок, в том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения.
Кроме того, военные отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, находящегося на территории Белоруссии.
Ранее Республика Беларусь начала во взаимодействии с Россией тренировку военных по отработке доставки и подготовки к использованию ядерных боеприпасов, пишет Ura.ru.
