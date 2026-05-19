Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил

«Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения... проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», - отметили в Минобороны.

В учении задействуют свыше 64 тысяч военнослужащих, более 7800 единиц вооружения и техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля, 13 подводных лодок, в том числе восемь ракетных подлодок стратегического назначения.

Кроме того, военные отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, находящегося на территории Белоруссии.

Ранее Республика Беларусь начала во взаимодействии с Россией тренировку военных по отработке доставки и подготовки к использованию ядерных боеприпасов, пишет Ura.ru.

