СМИ: Туроператоры заявили об отказе россиян от туров в Турцию

Представители крупных туроператоров заявили о снижении спроса на туры в Турцию, сообщает ТАСС.

Так, в пресс-службе Tez Tour отметили «минимальные значения объёмов бронирования с вылетом в ближайшие месяцы», а также рост числа аннулированных договоров.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в свою очередь, указал, что спрос на поездки в Турцию падает из-за слухов, что Россия может закрыт с ней авиасообщение.

В Anex Tour также заявили об отказах россиян от туров в Турцию «на фоне сообщений в СМИ и соцсетях о всплеске коронавируса в стране». При этом в компании уточнили, что пока отмены носят «единичный характер».

«Без официальных заявлений оперативного штаба или Роспотребнадзора относительно ужесточений полетов в Турцию доверяться слухам не стоит», - добавили в Anex Tour.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность ограничений на турпоездки в Турцию, заявил, что этот вопрос будет решать правительство, сообщает RT.

