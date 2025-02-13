СМИ: Турист из России умер, скатившись с водной горки в Таиланде
Турист из России скончался в Таиланде после катания на водной горке, сообщает Bangkok Post.
Уточняется, что мужчина 33 лет вышел на туристической лодке в отрытое море и скатился с установленной там аквагорки. Ударившись о воду, россиянин сразу пожаловался на сильную боль в спине, вскоре упал в обморок.
По данным СМИ, члены экипажа вызвали на место спасателей, однако, прибыв на место, они не смогли обнаружить у туриста пульс. Пострадавшего экстренно доставили в городскую больницу Паттайи, но медики не смогли его спасти. Инцидент произошел 11 февраля.
Ранее сообщалось, что заместитель начальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев умер в Паттайе. Тайские правоохранители проверяют обстоятельства смерти чиновника.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru