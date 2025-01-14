В Таиланде умер 42-летний чиновник из Владивостока

Заместитель начальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев умер в Паттайе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собеседника в правоохранительных органах Приморского края.

«Факт смерти подтверждается», — подчеркнул источник.

Тайские правоохранители проверяют обстоятельства смерти чиновника.

По данным СМИ, тело Клюева нашли в номере отеля Pattaya Garden Resort. Мужчине было 42 года.

Ранее бывший первый замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб на 74-м году жизни.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ВладивостокСмертьЧиновникиТаиланд

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