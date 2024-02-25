СМИ: турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
В 2024 году ожидается значительное падение стоимости отдыха в Турции для российских туристов, пишет Telegram-канал Mash.
Издание отметило, что турецкие отельеры уже снизили цены на 20%. Страна хочет вернуть туристов из России, поэтому стоимость отдыха продолжит снижаться, утверждает СМИ.
В 2022 году за восемь дней в Турции за одного человека приходилось платить в среднем 1064 евро. Сегодня с учетом скидки отдых на тот же срок обойдется в 703 евро, а в ближайшие месяцы стоимость может упасть до 650 евро, сообщил Telegram-канал.
При этом Египет решил поднять цены на проживание по системе «все включено». Стоимость отдыха на Красном море начинается от $1,6 тысячи.
На этой неделе генеральный директор сочинского торгового морского порта Юрий Владимиров сообщил о планах запустить собственный паром в турецкий Трабзон, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II
- Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
- Скончался народный артист РСФСР Владимир Гуляев
- СМИ: турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов
- Силы ПВО за сутки сбили 77 украинских беспилотников
- Крым подаст иск к Украине на пять триллионов рублей
- Тутта Ларсен заподозрила у Ивана Урганта шизофрению из-за молчания об СВО
- Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии в интересах НАТО
- СМИ: Партнеры США расценивают введение вторичных санкций как превышение полномочий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru