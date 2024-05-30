СМИ: Этой весной россияне дольше всего отдыхали на Эльбрусе и в Таиланде

Поселок Терскол на Эльбрусе стал туристическим направлением с самым длительном бронированием в России этой весной, передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Россияне заняли второе место по числу прибывших в Турцию туристов с начала года

Так, средняя длительность проживания в отеле Терскола составила 3,7 дня. Около 3,2 дня отдыхающие проводили в отелях Кисловодска, а в Шерегеше в среднем туристы оставались на 2,9 дня.

Лидером зарубежного топа стал Таиланд: на Пхукете россияне этой весной отдыхали в среднем 7,4 дня. Вторую строчку занимает вьетнамский Нячанг — там россияне провели примерно 6,2 дня. А третье занял Мехико: в столице Мексики путешественники отдыхали около 5,7 дня.

Ранее сообщалось, что российские туристы в мае устремились на курорты Турции, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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