Россияне стали на 8% чаще ездить в Европу

По словам представителя сервиса Елены Шелеховой, доля европейских направлений в общем количестве зарубежных заказов выросло с 12% до 13%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

