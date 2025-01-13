Россияне стали на 8% чаще ездить в Европу
13 января 202518:04
Россияне стали бронировать авиабилеты в Европу в прошлом году на 8% чаще, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба сервиса OneTwoTrip.
По словам представителя сервиса Елены Шелеховой, доля европейских направлений в общем количестве зарубежных заказов выросло с 12% до 13%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru