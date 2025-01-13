Россияне стали на 8% чаще ездить в Европу

Россияне стали бронировать авиабилеты в Европу в прошлом году на 8% чаще, чем в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба сервиса OneTwoTrip.

В 2024 году туристы совершили около 80 млн поездок по России

По словам представителя сервиса Елены Шелеховой, доля европейских направлений в общем количестве зарубежных заказов выросло с 12% до 13%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, увеличился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
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