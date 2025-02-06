СМИ: Россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана

Отмечается, что мужчина исполнил песню с матом исполнителя Игоря Вихорькова. Выступление было записано на видео и выложено в Сеть.

Через неделю россиянина депортировали с Бали.

Ранее гражданина Италии Херберта Сенонера, который поселился в городе Копейске Челябинской области, депортировали из России, напоминает RT.

