СМИ: Россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана

Турист из России спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, говорится в Telegram-канале «Ну че, народ, погнали!»

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Отмечается, что мужчина исполнил песню с матом исполнителя Игоря Вихорькова. Выступление было записано на видео и выложено в Сеть.

Через неделю россиянина депортировали с Бали.

Ранее гражданина Италии Херберта Сенонера, который поселился в городе Копейске Челябинской области, депортировали из России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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