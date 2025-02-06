СМИ: Россиянина депортировали с Бали за исполнение песни на фоне священного вулкана
6 февраля 202514:06
Турист из России спел песню на русском языке на фоне вулкана Батур на Бали, который местные считают священным, говорится в Telegram-канале «Ну че, народ, погнали!»
Отмечается, что мужчина исполнил песню с матом исполнителя Игоря Вихорькова. Выступление было записано на видео и выложено в Сеть.
Через неделю россиянина депортировали с Бали.
Ранее гражданина Италии Херберта Сенонера, который поселился в городе Копейске Челябинской области, депортировали из России, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru