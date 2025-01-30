США депортируют граждан бывших СССР и Югославии
30 января 202506:15
В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1 тыс. 182 человека с гражданством СССР и Югославии, сообщает Fox News.
Об этом телеканалу заявили в американской Иммиграционной и таможенной полиции.
Среди лиц, на кого были изданы приказы о депортации, оказались 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.
Ранее стало известно, что США депортируют нелегальных мигрантов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru