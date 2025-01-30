США депортируют граждан бывших СССР и Югославии

В США на ноябрь 2024 года ожидали депортации 1 тыс. 182 человека с гражданством СССР и Югославии, сообщает Fox News.

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Об этом телеканалу заявили в американской Иммиграционной и таможенной полиции.

Среди лиц, на кого были изданы приказы о депортации, оказались 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.

Ранее стало известно, что США депортируют нелегальных мигрантов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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