США депортируют граждан бывших СССР и Югославии

Об этом телеканалу заявили в американской Иммиграционной и таможенной полиции.

Среди лиц, на кого были изданы приказы о депортации, оказались 845 человек с паспортом Югославии, 337 граждан СССР и 254 человека из Чехословакии.

Ранее стало известно, что США депортируют нелегальных мигрантов из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

