СМИ: Полицейский в Таиланде выстрелил в россиянку
В Таиланде сотрудникам правоохранительных органов пришлось выстрелить в российскую туристку, сообщает Daily News.
Женщина бросилась на полицейских с ножом. 56-летняя Марина Рябова прибыла на фестиваль EDC Thai 2025. Там она злоупотребила либо алкоголем, либо запрещенными веществами.
В неадекватном состоянии туристка выкрикивала непонятные фразы и пыталась проникнуть на чужую виллу, чем и привлекал внимание окружающих и правоохранителей. Сначала женщина бросилась с ножом на стражей порядка, а затем приставила его к своему животу.
Одному полицейскому пришлось выстрелить ей в руку резиновой пулей, чтобы обезвредить. Предстоит принять решение о том, как дальше поступить с женщиной.
Ранее россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга неизвестную инфекцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru