СМИ: Полицейский в Таиланде выстрелил в россиянку

Женщина бросилась на полицейских с ножом. 56-летняя Марина Рябова прибыла на фестиваль EDC Thai 2025. Там она злоупотребила либо алкоголем, либо запрещенными веществами.

В неадекватном состоянии туристка выкрикивала непонятные фразы и пыталась проникнуть на чужую виллу, чем и привлекал внимание окружающих и правоохранителей. Сначала женщина бросилась с ножом на стражей порядка, а затем приставила его к своему животу.

Одному полицейскому пришлось выстрелить ей в руку резиновой пулей, чтобы обезвредить. Предстоит принять решение о том, как дальше поступить с женщиной.

Ранее россияне, отдыхающие в Таиланде, массово стали жаловаться в соцсетях на то, что подхватили на курортах Пхукета и Пхатанга неизвестную инфекцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

