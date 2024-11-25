СМИ: Паром между Сочи и турецким Трабзоном запустят в середине декабря 2024 года
Возобновление паромного сообщения между Сочи и турецким городом Трабзон намерены запустить в середине сентября 2024 года, сообщает «Российская газета».
По данным издания, судно начнет курсировать впервые за 13 лет и сможет перевозить около 450 пассажиров и 220 легковых автомобилей за рейс. Паром будет дважды в неделю, в понедельник и четверг, отплывать из Турции в 21:00 и прибывать в Сочи к 9:00 следующего дня.
При этом на борту будут работать кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, компьютерный игровой зал и детские зоны. Стоимость билета составит от шести тысяч за сидячее место, за размещение в каюте нужно будет отдать до 20 тысяч за билет, цена за провоз автомобиля составит 30-35 тысяч рублей.
Уточняется, что паром, построенный в 1974 году, находится в отличном состоянии. Он проходил реновацию в 1991 и 2020 годах.
Ранее глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби заявлял, что паромное сообщение будет открыто 1 мая 2023 года. Но запуск парома по маршруту между турецким Трабзоном и российским Сочи перенесли из-за проблем со страховкой, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова назвала «сумасшествием» продажу билетов в Большой театр
- В Новосибирске служебная собака унюхала в багаже $32 тысячи
- Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
- В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда
- Мурашко заявил, что российская медицина успешно борется с инфарктами
- Спикером парламента Грузии переизбран Шалва Папуашвили
- В Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе сбил толпу людей
- Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
- В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами
- СМИ: Паром между Сочи и турецким Трабзоном запустят в середине декабря 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru