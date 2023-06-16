СМИ: отсутствие туристов из России стало ударом для Европы
16 июня 202323:43
Экономика ряда европейских стран пострадала из-за отсутствия российских туристов, сообщает Euronews.
Отмечается, что многим отелям и ресторанам пришлось приостановить работу. Сохранить бизнес с помощью внутреннего туризма они не могут.
Журналисты привели в пример Испанию. В 2019 году ее посетили более миллиона россиян. Путешественники из РФ составляли до 15% от всех туристов.
В 2023 году курорты Турции сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru