СМИ: отсутствие туристов из России стало ударом для Европы

Отмечается, что многим отелям и ресторанам пришлось приостановить работу. Сохранить бизнес с помощью внутреннего туризма они не могут.

Журналисты привели в пример Испанию. В 2019 году ее посетили более миллиона россиян. Путешественники из РФ составляли до 15% от всех туристов.

В 2023 году курорты Турции сильно завысили цены, что отпугнуло часть россиян, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, передает «Радиоточка НСН».

