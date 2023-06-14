Ангола упростила получение туристических виз для граждан РФ

Посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил, что власти африканской страны упростила получение туристических виз для россиян, сообщает РИА Новости.

В Иране сообщили, что россияне могут получать визы по прилете в страну

По его словам, оформить документ теперь можно без визита в посольство, для этого необходимо заполнить анкету онлайн.

Он также добавил, что на ближайшем заседании межправительственной комиссии Анголы и России могут поднять вопрос упрощённого получения и других видов виз.

«Российским туристам всегда рады в Анголе, они всегда желанные гости в нашей стране», - заключил Аугушту да Силва Кунья.

Ранее визовый центр Италии VMS объявил, что несовершеннолетним детям для посещения Италии отныне необходим собственный загранпаспорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Карасев
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