СМИ: На российских курортах вырос спрос на туры «все включено»

По его словам, российские отели и туроператоры уже оценили растущий спрос и увеличили предложение. Для этого гостиницы вводят трехразовое питание и дополнительные услуги.

«Спрос растет, пользуется популярностью, потому что, во-первых, это не сильно дороже, чем просто поехать по другому пакету, во-вторых, удобно», - пояснил эксперт.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что за тур в Турцию на двоих на девять дней по системе «все включено» в летний период российским туристам придется заплатить от 200 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

