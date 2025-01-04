СМИ: Любители горнолыжного отдыха выбрали Северный Кавказ и Мурманскую область
Самыми популярными у россиян местами для горнолыжного отдыха в начале 2025 года стали курорты Северного Кавказа, Мурманской и Кемеровской областей, пишут «Известия».
Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», 80% любителей горнолыжного отдыха в этом году выбирают внутренние направления. Самыми популярными курортами там назвали «Шерегеш» в Кемеровской области, «Розу Хутор» и «Красную Поляну» в Сочи, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии.
При этом 17% от внутренних бронирований приходится на Сочи, где находятся сразу три популярных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».
По словам директора по продукту сервиса «Купибилет» Андрея Маслака, отечественные горнолыжные курорты отлично подходят для лыжников и сноубордистов, которые ищут отличное соотношение цены и качества.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru