СМИ: Любители горнолыжного отдыха выбрали Северный Кавказ и Мурманскую область

Так, по данным сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», 80% любителей горнолыжного отдыха в этом году выбирают внутренние направления. Самыми популярными курортами там назвали «Шерегеш» в Кемеровской области, «Розу Хутор» и «Красную Поляну» в Сочи, а также «Архыз» в Карачаево-Черкесии.

При этом 17% от внутренних бронирований приходится на Сочи, где находятся сразу три популярных курорта: «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром».

По словам директора по продукту сервиса «Купибилет» Андрея Маслака, отечественные горнолыжные курорты отлично подходят для лыжников и сноубордистов, которые ищут отличное соотношение цены и качества.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил «Радиоточке НСН», что в 2025 году все премиальные отели в Турции повысят стоимость проживания на 10-15% (в евро). При этом он отметил, что 85% российских туристов выбирают турецкие отели в категории «четыре звезды и выше».

