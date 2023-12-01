Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году
1 декабря 202314:27
Порядка 700 тысяч россиян посетили таиландский остров Пхукет с начала 2023 года, это самый большой показатель среди иностранцев. Об этом сообщило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.
Отмечается, что число путешественников из России, которые прибыли в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев, составило более 697 тысяч человек.
Ранее, 31 октября, власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпера Гуфа избили на Пхукете
- Лавров обвинил Борреля и Блинкена в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ
- Актер Милош Бикович выпустит трек с известным артистом
- Родившаяся в Московском зоопарке маленькая панда научилась ползать
- ВОЗ: В Европейском регионе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире
- Валерий Гергиев стал генеральным директором Большого театра
- Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году
- Умер фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн
- Армия Израиля уточнила число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников
- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в провинции Малатья на востоке Турции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru