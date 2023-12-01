Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году

Порядка 700 тысяч россиян посетили таиландский остров Пхукет с начала 2023 года, это самый большой показатель среди иностранцев. Об этом сообщило генконсульство России в Пхукете в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что число путешественников из России, которые прибыли в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев, составило более 697 тысяч человек.

Ранее, 31 октября, власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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