Россияне стали первыми по числу посетивших Пхукет туристов в 2023 году

Отмечается, что число путешественников из России, которые прибыли в международный аэропорт Пхукета за 11 месяцев, составило более 697 тысяч человек.

Ранее, 31 октября, власти Таиланда увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

