СМИ: Кипр отменил тест на коронавирус для привитых «Спутником V» туристов

Председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос заявил, что с 10 мая для граждан, которые привились российским препаратом «Спутником V», для посещения страны не потребуется сдавать тест на коронавирус, сообщает телеканал Alpha.

По данным телеканала, Пердиос напомнил, что Россия и Евросоюз ведут переговоры между по вопросу одобрения вакцины, что даёт отдельным государствам основание для «одобрения препаратов из третьих стран для туристических целей», даже при отсутствия разрешения от регулятора ЕС.

Ранее стало известно, что россияне больше всего ждут открытия границ с Италией, Испанией и странами Балтии (Латвия, Литва, Эстония), сообщает RT. В ходе соцопроса также выяснилось, что российские туристы соскучились по поездкам в Чехию, Вьетнам и Китай.

