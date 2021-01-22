СМИ: Кипр откроет границы для туристов с 1 марта

Туристы смогут посетить Кипр с 1 марта 2021 года, сообщает Турпром со ссылкой на государственный телеканал CyBC.

Замминистра туризма страны Саввас Пердиос а эфире телеканала заявил, что туристы смогут посещать Кипр без ограничений. По его словам, для посещения страны иностранцам нужно будет предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Пердиос также рассказал, что 56 стран, из которых разрешено приезжать на Кипр, будут разделены на группы в соответствии с ситуацией с коронавирусом. Туристам, прибывшим из «красной» зоны, в которую включена Россия, по прибытии в Кипр придётся сделать ещё один анализ, сообщает Ura.ru.

Ранее президент Совета по туризму Таиланда Чамнан Срисават предложил организовать в королевстве туристические пакеты, включающие вакцинацию от коронавируса и двухнедельный карантин, сообщает Ura.ru. По его словам, туристическая сфера страны сильно пострадала во время пандемии и ее восстановление будет зависеть от вакцинации.

