Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон об образовании, и отменяет запрет на привлечение школьников к трудовой деятельности без согласия родителей.

Авторы законопроекта ранее подчёркивали, что общественно полезный труд необходим «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции».

Отмечается, что школьников будут привлекать к общественно полезному труду с учётом их возрастных и психофизических особенностей.

Также подписанный Путиным закон предусматривает переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины», и возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» II степени, на которую могут претендовать 11-классники с двумя отметками «хорошо» в аттестате и остальными оценками «отлично».

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, что под обязательным общественно полезным трудом подразумеваются высадка деревьев или цветов на территории школы, оформление класса, помощь в библиотеке и т.д., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

