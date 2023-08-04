Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий обязательное привлечение школьников к общественно полезному труду.
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон об образовании, и отменяет запрет на привлечение школьников к трудовой деятельности без согласия родителей.
Авторы законопроекта ранее подчёркивали, что общественно полезный труд необходим «в целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции».
Отмечается, что школьников будут привлекать к общественно полезному труду с учётом их возрастных и психофизических особенностей.
Также подписанный Путиным закон предусматривает переименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины», и возвращение серебряной медали «За особые успехи в учении» II степени, на которую могут претендовать 11-классники с двумя отметками «хорошо» в аттестате и остальными оценками «отлично».
Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова пояснила, что под обязательным общественно полезным трудом подразумеваются высадка деревьев или цветов на территории школы, оформление класса, помощь в библиотеке и т.д., сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru