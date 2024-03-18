СМИ: Банки испытывают сложности с запуском «карты туриста»
Российские банки столкнулись со сложностями при выпуске «карты туриста» для иностранцев, которая позволит удаленно открыть счет и расплачиваться в поездках по России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ).
Как пишет издание, закон о создании счета иностранцам на базе платежной системы «Мир» через зарубежные финансовые организации, был принят летом 2023 года, однако разъяснений к инициативе по-прежнему нет.
По данным газеты, законодательство по-разному трактует термин «иностранная финансовая организация», с помощью которой производится идентификация клиентов. На данный момент под это определение может попасть любое предприятие, связанное с финансами. В этом случае ответственность за выдачу карт нежелательным лица может лечь на банки, сообщают эксперты СМИ.
На данный момент «карта туриста» работает в тестовом режиме, полноценный запуск запланирован на конец 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru