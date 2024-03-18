СМИ: Банки испытывают сложности с запуском «карты туриста»

Как пишет издание, закон о создании счета иностранцам на базе платежной системы «Мир» через зарубежные финансовые организации, был принят летом 2023 года, однако разъяснений к инициативе по-прежнему нет.

По данным газеты, законодательство по-разному трактует термин «иностранная финансовая организация», с помощью которой производится идентификация клиентов. На данный момент под это определение может попасть любое предприятие, связанное с финансами. В этом случае ответственность за выдачу карт нежелательным лица может лечь на банки, сообщают эксперты СМИ.

На данный момент «карта туриста» работает в тестовом режиме, полноценный запуск запланирован на конец 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

