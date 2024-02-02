Российские банки начали выпускать карты для иностранных туристов

Банки Росси начали в тестовом режиме выпускать платежные карты для туристов из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на начальника департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

Он отметил, что некоторые банки уже сформировали тестовый продукт, который предназначен для иностранных туристов. Планируется, что оформить карты можно будет в приложении, а затем получить ее пластиковую версию уже по прилету в страну.

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Ранее сообщалось, что турецкие банки начали закрывать российским компаниям счета, а также ужесточать условия к физлицам для заведения карты, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, финансовых консультантов и представителей деловых объединений. Отмечается, что это связано с беспрецедентным давлением США.

Турецкие банки заблокировали все трансграничные платежи с Россией в долларах, евро и даже лирах, подтвердил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло «Радиоточке НСН». По его словам, решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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