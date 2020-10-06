Словения смягчила условия въезда для россиян

При въезде в Словению иностранным гражданам, в том числе россиянам, больше не нужно соблюдать самоизоляцию, сообщает АТОР.

С октября гостям, которые приезжают из стран, внесённых в «красный» или «оранжевый» список, достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сроком не более 48 часов. Документ должен быть на английском языке, выданные сертифицированными институтами микробиологии и иммунологии стран ЕС и третьих стран.

Для граждан государств из «красного» списка, в котором находится и Россия, также возможен въезд без самоизоляции и теста на коронавирус в 14 случаях-исключениях. Это, например, трудовая миграция, международные перевозки, транзит, образовательные или служебные цели, срочные деловые или личные дела, контакт с близкими членами семьи и др.

На сайте Национальной лаборатории здоровья, окружающей среды и пищевых продуктов Словении опубликован список из почти 180 лабораторий РФ, которым доверяют в Словении, в том числе 32 организации, находящиеся в Москве.

В настоящее время добраться из России в Словению можно только с пересадками - через Стамбул и Париж. Билет обойдется минимум в 25,2 тысячи рублей.

