Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление информации
Столичный Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление информации. Об этом пишет РИА Новости.
Компания Telegram Messenger inc была признана виновной в неисполнении обязанности по мониторингу соцсети и принятию мер по ограничению доступа к информации.
«Назначить... наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - постановил суд.
Протокол в отношении Telegram составили за повторное неудаление сведений об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram допускает большое количество нарушений, а его администрация не желает сотрудничать с российскими властями.
