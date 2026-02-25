Telegram оштрафовали на 7 млн рублей за неудаление информации

Столичный Таганский суд оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн рублей за повторное неудаление информации. Об этом пишет РИА Новости.

Компания Telegram Messenger inc была признана виновной в неисполнении обязанности по мониторингу соцсети и принятию мер по ограничению доступа к информации.

«Назначить... наказание в виде административного штрафа в размере 7 миллионов рублей», - постановил суд.

Протокол в отношении Telegram составили за повторное неудаление сведений об алкогольной продукции и нетрадиционных сексуальных отношениях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram допускает большое количество нарушений, а его администрация не желает сотрудничать с российскими властями.

