Штрафы за просроченные визы для россиян временно отменили в Шарм-эш-Шейхе

Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее в связи с многочисленными жалобами от туристов она попросила египетскую сторону отменить санкции для путешественников из России из-за текущей ситуации с отменой рейсов.

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При этом Догузова подчеркнула, что ведомство также помогает туроператорам решить вопрос с возвращением россиян на родину.

Ранее член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день «открытые» для россиян туристические страны заинтересованы в увеличении турпотока. Она отметила, что в этот список входят Вьетнам, Египет, Индия, ОАЭ, Таиланд, Тунис и Турция.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостуризмШтрафыРоссиянеВизыЕгипет
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