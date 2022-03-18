Штрафы за просроченные визы для россиян временно отменили в Шарм-эш-Шейхе

Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для российских туристов за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе. Об этом в своем Telegram-канале написала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ранее в связи с многочисленными жалобами от туристов она попросила египетскую сторону отменить санкции для путешественников из России из-за текущей ситуации с отменой рейсов.