Шри-Ланка начала выдачу бесплатных виз россиянам

На Шри-Ланке приступили к выдаче бесплатных виз для граждан семи стран, включая Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент правительственной информации Шри-Ланки.

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Кроме россиян, бесплатный въезд разрешен гражданам Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии. Уточняется, что данная мера продлится до 31 марта следующего года.

Гражданам необходимо подать заявку на получение электронного разрешения на поездку до прибытия на азиатский остров.

По этой схеме туристы могут пользоваться 30-дневной бесплатной визой, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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