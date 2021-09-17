Власти Таиланда отсрочили дату открытия Бангкока для иностранных туристов
Власти Таиланда объявили о переносе даты открытия Бангкока для зарубежных туристов с 1 октября на 15 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местную газету Khaosod.
Как отмечается, причиной стал низкий темп вакцинации от коронавируса в столице.
Согласно заявлению властей, Бангкок откроют для иностранцев в случае вакцинации 70% города. На текущий момент прививку поставили 37% жителей столицы.
В начале сентября сообщалось, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября.
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