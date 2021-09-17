Власти Таиланда отсрочили дату открытия Бангкока для иностранных туристов

Как отмечается, причиной стал низкий темп вакцинации от коронавируса в столице.

Согласно заявлению властей, Бангкок откроют для иностранцев в случае вакцинации 70% города. На текущий момент прививку поставили 37% жителей столицы.

В начале сентября сообщалось, что правительство Таиланда откроет Бангкок и другие туристические зоны для вакцинированных иностранных туристов 1 октября.

