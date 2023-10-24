Шри-Ланка начала выдавать россиянам бесплатные визы

Ранее премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил, что с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года в стране будет действовать 90-дневный безвизовый режим для граждан России. По его словам, решение продлить безвизовый период с 30 до 90 дней было принято с целью привлечения большего числа туристов.

Ранее россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском острове Пхукет за сентябрь 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

