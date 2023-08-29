Шпицберген: Рублёвая зона в норвежской Арктике

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Норвежский архипелаг Шпицберген находится посреди Северного Ледовитого океана – между датской Гренландией и российской Землей Франца-Иосифа. Его уникальность еще и в том, что на этой территории Норвегии граждане России могут находиться без всяких виз и ограничений по времени, более того, на Шпицбергене уже 93 года существуют русские городки, так называемые «поселки с российским присутствием», где де-юро действуют норвежские законы, но де-факто наши люди живут по российским правилам.

Прилететь на архипелаг сегодня можно лишь регулярными рейсами из Осло или Тромсё или чартерами из Лондона или Стамбула. Когда-то летала и Россия, но после крушения СССР мы чуть не потеряли эту уникальную зону «российского присутствия», и сейчас не столько развиваем, сколько восстанавливаем масштабы своего былого величия на архипелаге Шпицберген.

"Национальная Служба Новостей", благодаря руководству треста «Арктикуголь», прошла по увлекательному маршруту Москва – Мурманск (самолет) – Киркенес (автобус) – Осло (самолет) – Лонгйир (самолет) – Баренцбург (вертолет) и обратно. О главных новостях этого увлекательного путешествия НСН уже не раз рассказывала, а сейчас мы готовы назвать пять главных причин, почему любителю путешествий стоит побывать в этом удивительном арктическом месте…

После того, как Норвегия, как страна Евросоюза, закрыла авиасообщение с Россией после начала СВО на Украине, российские чартеры не могут летать на Шпицберген напрямую. Поэтому генконсульство РФ на архипелаге и руководство треста «Арктикуголь», чьи шахтеры добывают уголь на самых северных в мире рудниках, уже второй год прорабатывают возможность открытия чартерных рейсов на Шпицберген из какой-либо «дружественной» страны, чтобы сюда могли свободно летать и россияне.

А посмотреть на Шпицбергене есть чего, только в прошлом году архипелаг посетили 167 тысяч любителей арктического туризма со всего мира. Из них в российских поселках побывало чуть больше 5 тысяч туристов, ну а российских граждан – увы, всего несколько десятков человек. Ведь, хоть архипелаг и является для нас безвизовой зоной, но на деле российскому туристу требуется Шенген, потому что сегодня кроме как из Норвегии регулярные самолеты на Шпицберген не летают.

