Сервис Russpass обзавелся мобильным приложением
У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение для устройств, работающих на платформах iOS и Android, сообщает «РЕН ТВ».
Также модернизирован сайт. На ресурсе обновили разделы, а также появились новые полезные функции. Так, в обновленной версии все туристические предложения сервиса поделены на категории: «Места и события», «Маршруты и экскурсии», «Рестораны и кафе», «Туры». Все они сопровождаются описаниями достопримечательностей, экскурсий, маршрутов. Также доступна стоимость посещения музеев, средние чеки в ресторанах и другие полезные сведения.
В мобильном приложении доступен тот же функционал и набор опций, что и на сайте Russpass. При этом информация доступна как на русском, так и английском и испанском языках.
Как сообщалось, наиболее популярные направления среди пользователей сервиса — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея.
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