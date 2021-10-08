Сервис Russpass обзавелся мобильным приложением

У туристического сервиса Russpass появилось мобильное приложение для устройств, работающих на платформах iOS и Android, сообщает «РЕН ТВ».

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Также модернизирован сайт. На ресурсе обновили разделы, а также появились новые полезные функции. Так, в обновленной версии все туристические предложения сервиса поделены на категории: «Места и события», «Маршруты и экскурсии», «Рестораны и кафе», «Туры». Все они сопровождаются описаниями достопримечательностей, экскурсий, маршрутов. Также доступна стоимость посещения музеев, средние чеки в ресторанах и другие полезные сведения.

В мобильном приложении доступен тот же функционал и набор опций, что и на сайте Russpass. При этом информация доступна как на русском, так и английском и испанском языках.

Как сообщалось, наиболее популярные направления среди пользователей сервиса — Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея.

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ТЕГИ:Туризм
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