Сергунина: 1,3 млн человек воспользовались турсервисом Russpass за год

За год работы аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, достигла 1,3 млн человек. Сейчас с сервисом сотрудничают все регионы страны, рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на одной площадке удалось собрать большое количество предложений для путешествий. Из более 1 миллиона человек, которые воспользовались сервисом, 90% - россияне, что свидетельствует о возросшем интересе к внутреннему туризму.

Заммэра отметила, что за год Russpass превратился из городского проекта в общенациональный. По ее словам, наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.

С помощью сервиса можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, составить культурную программу. На данный момент представлено более 2,7 тыс. предложений по всем регионам России - от Калининграда до Камчатки. Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям.

Наиболее популярные направления среди пользователей сервиса - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея.