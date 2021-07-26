Сергунина: 1,3 млн человек воспользовались турсервисом Russpass за год
За год работы аудитория туристического сервиса Russpass, созданного по инициативе правительства Москвы, достигла 1,3 млн человек. Сейчас с сервисом сотрудничают все регионы страны, рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, на одной площадке удалось собрать большое количество предложений для путешествий. Из более 1 миллиона человек, которые воспользовались сервисом, 90% - россияне, что свидетельствует о возросшем интересе к внутреннему туризму.
Заммэра отметила, что за год Russpass превратился из городского проекта в общенациональный. По ее словам, наиболее активными пользователями сервиса стали жители Москвы, Московской области, Краснодарского края и Татарстана.
С помощью сервиса можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, составить культурную программу. На данный момент представлено более 2,7 тыс. предложений по всем регионам России - от Калининграда до Камчатки. Это 570 готовых туристических пакетов, 90 экскурсионных программ и почти столько же бесплатных авторских маршрутов по 20 направлениям.
Наиболее популярные направления среди пользователей сервиса - Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тула, а также Нижегородская, Мурманская, Новосибирская области, Краснодарский край, Крым и республика Адыгея.
Russpass интегрирован в цифровую экосистему Москвы, благодаря чему пользователи могут авторизоваться через портал mos.ru. Кроме того, в проект интегрированы такие московские сервисы, как пополнение транспортной карты «Тройка», покупка билетов на поезда «Аэроэкспресс», в столичные музеи и туристические объекты.
Сейчас для пользователей доступно бронирование групповых экскурсионных программ, появилась опция составления комбинированных маршрутов с использованием нескольких видов транспорта. Еще одна новая функция - интерактивная карта России с достопримечательностями, музеями, театрами и ресторанами.
Сергунина также анонсирована масштабное техническое и визуальное обновление сервиса в результате которого он станет более удобным в использовании.
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