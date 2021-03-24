Сергунина: все российские регионы стали партнерами сервиса Russpass
Все российские регионы подписали соглашения о сотрудничестве с цифровым туристическим сервисом Russpass. В результате число предложений для путешественников в нем превысило 1,5 тысячи. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Большая часть регионов уже представили свои туристические программы.
По словам Сергуниной, география предложений постоянно расширяется. Речь идет о тематических экскурсиях, готовых турах, а также маршрутах для самостоятельных путешествий.
В частности представлены идеи для коротких и длинных путешествий по Центральной России, Уралу, Сибири, Дальнему Востоку и югу страны. Их
продолжительность варьируется от нескольких часов до недели и более. Например, тур по Калининградской области занимает восемь дней, а тур по Иваново — однодневный.
Сервис также предлагает поездки для любителей путешествовать на автомобиле. В отдельном разделе собраны маршруты по регионам с отправлением из Москвы. Сейчас таких поездок представлено уже более 90. Например, семейное путешествие с посещением Сергиева Посада и Переславля-Залесского займет шесть дней.
Сервис Russpass рассчитан на широкую аудиторию – от молодежи и до семьи с детьми. Туристы могут запланировать сложный маршрут с использованием нескольких видов транспорта, сразу приобрести билеты на экскурсии, в музеи и театры, заранее продумать походы по конкретным кафе и ресторанам.
Ранее госсекретарь по туризму минэкономразвития Черногории Ивана Джурович заявила, что россияне могут въезжать в Черногорию при наличии отрицательного теста на коронавирус, документа о вакцинации или справки о наличии антител, передает Ura.ru.
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