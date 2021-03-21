Перечислены способы путешествовать дешевле

Стали известны некоторые способы бюджетного путешествия, сообщат радио Sputnik со ссылкой на автора блога @four_cups Анну Сатурову.

По ее словам, если цель – пляжный отдых, то выгоднее будет купить тур. В случае, если необходимо посмотреть крупный город за два-три дня, проще и дешевле сделать это самостоятельно.

«Год внутреннего туризма». В РСТ дали прогноз на 2021 год

Прежде всего, необходимо снизить расходы на дорогу. Так, разница в цене между рейсами различных авиакомпаний может быть очень значительной. Следить за ценами на авиабилеты необходимо на сайтах-агрегаторах.

Что касается проживания, то можно вместо отелей бронировать квартиры на сайтах-агрегаторах, или сайтах по поиску жилья. Также можно пользоваться каучсерфингом.

Еще один способ - путешествовать в компании: это поможет снять вполне качественное жилье за вполне умеренные деньги.

Тем временем, официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что возобновлять международный туризм рано из-за пандемии коронавируса.

«Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — сказала Вуйнович.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ТуризмПутешествия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры