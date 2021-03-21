Перечислены способы путешествовать дешевле
Стали известны некоторые способы бюджетного путешествия, сообщат радио Sputnik со ссылкой на автора блога @four_cups Анну Сатурову.
По ее словам, если цель – пляжный отдых, то выгоднее будет купить тур. В случае, если необходимо посмотреть крупный город за два-три дня, проще и дешевле сделать это самостоятельно.
Прежде всего, необходимо снизить расходы на дорогу. Так, разница в цене между рейсами различных авиакомпаний может быть очень значительной. Следить за ценами на авиабилеты необходимо на сайтах-агрегаторах.
Что касается проживания, то можно вместо отелей бронировать квартиры на сайтах-агрегаторах, или сайтах по поиску жилья. Также можно пользоваться каучсерфингом.
Еще один способ - путешествовать в компании: это поможет снять вполне качественное жилье за вполне умеренные деньги.
Тем временем, официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что возобновлять международный туризм рано из-за пандемии коронавируса.
«Последние дни показывают тенденцию к росту числа новых случаев в мире, включая Европейский регион ВОЗ. Уровень передачи вируса высок, поэтому говорить о возобновлении международных путешествий в доковидном режиме пока рано», — сказала Вуйнович.
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