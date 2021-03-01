Сергунина: Москва проведет второй хакатон для стартапов в туротрасли
Прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack открылся в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Он состоится 27 и 28 марта, а заявки будут приниматься до 17 марта на официальном сайте проекта. Участникам необходимо будет выполнить задания от организаций-партнеров - разрабатывать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии, говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Первый московский хакатон в сфере туризма был проведен в феврале 2020 года, став масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. В проекте приняли участие представители более чем 10 российских регионов, а количество поданных заявок превысило 1,2 тыс.
«Мы получили позитивный отклик и от самих участников, и от компаний-партнеров - лидеров рынка. А поскольку многие высказывались за развитие этого успешного опыта, хакатон решено провести и в 2021 году», - рассказала Сергунина.
В прошлом году хакатон поддержали культурные площадки Москвы, а также крупные российские и международные компании. Командами-участниками Moscow Travel Hack разрабатывался, например, аудионавигатор по музею-заповеднику «Царицыно», коммуникационный сервис для туристического портала Discover.Moscow и программное решение для виртуального голосового помощника Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Кроме того было создано отраслевое сообщество Moscow Travel Hub, в которое вошло порядка тысячи игроков туристического рынка.
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