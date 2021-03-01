Сергунина: Москва проведет второй хакатон для стартапов в туротрасли

Прием заявок на второй туристический хакатон Moscow Travel Hack открылся в Москве. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Он состоится 27 и 28 марта, а заявки будут приниматься до 17 марта на официальном сайте проекта. Участникам необходимо будет выполнить задания от организаций-партнеров - разрабатывать полезные цифровые решения для отрасли на фоне пандемии, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Первый московский хакатон в сфере туризма был проведен в феврале 2020 года, став масштабным событием для профессионального сообщества всей страны. В проекте приняли участие представители более чем 10 российских регионов, а количество поданных заявок превысило 1,2 тыс.